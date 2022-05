La sentenza su Armao, dai magistrati tributari solidarietà a Zingale

L’associazione magistrati tributari esprime vicinanza al presidente Pino Zingale in merito agli attacchi subiti dopo la sentenza emessa nei confronti dell’assessore regionale Gaetano Armao. «In merito alle recenti notizie stampa che hanno riguardato la riforma di una sentenza di primo grado ad opera del Collegio della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia presieduto da Pino Zingale, l'Associazione Magistrati Tributaria - Sezione Sicilia, esprime vicinanza - scrive in una nota il presidente Filippo Bucalo - al Presidente Zingale da più di trenta anni componente della Magistratura Tributaria e di cui sono conosciute le doti di equilibrio, imparzialità e competenza nell’esercizio della funzione giudicante, in linea con la notoria terzietà dei giudici tributari chiamati ad assicurare sempre il massimo grado di tutela dei contrapposti interessi di Contribuenti ed Enti impositori».

