All'Ars un seminario per discutere su potenzialità e occasioni mancate dello Statuto 

Le occasioni mancate dall’Autonomia speciale attribuita alla Sicilia nel dopoguerra e le potenzialità ancora inespresse, che riguardano la partecipazione dei cittadini al procedimento di formazione delle leggi. È il tema del seminario promosso dall’assemblea regionale siciliana, in collaborazione con il Rotary Club che si è svolto nella sala La Torre dell'Ars, in occasione della presentazione del volume: “Atti del seminario sugli aspetti di perdurante attualità dello Statuto Siciliano”. Hanno partecipato il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, di Sergio Pivetti, Fabrizio Scime , di Pietro Luigi Matta, Giuseppe Verde Mario Di Piazza, Laura Lorello, Fabrizio Tigano, Carlo Modica de Mohac, Letterio Donato. "Si tratta di particolare importanza -spiega Pierluigi Matta, coordinatore del dibattito- in un periodo storico in cui la disaffezione nei confronti della politica ha aumentato a dismisura l’astensionismo degli elettori".

