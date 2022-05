Orlando: «Da De Mita nacque una classe dirigente che in Sicilia rifiutò i legami con il malaffare»

«Ciriaco De Mita è stato uno degli ultimi grandi leader della Democrazia Cristiana»: lo afferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ricordando l’ex segretario democristiano morto stamattina nella sua casa di Nusco a 94 anni.

«In anni difficili per il Paese e per il partito - continua Orlando, che faceva parte della sinistra democristiana guidata da De Mita, quando negli anni Ottana scelse di “rompere” i rapporti con la corrente andreottiana capeggiata a Palermo da Salvo Lima - si fece promotore di un rinnovamento osteggiato da tanti. Un rinnovamento che ha portato alla nascita di una nuova classe dirigente che rifiutò e denunciò i legami con poteri del malaffare. Di lui ricordo la grande passione politica e la continuità di un impegno al servizio delle comunità. In questo momento di grande sofferenza esprimo la mia vicinanza alla famiglia».

