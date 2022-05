Palermo, avviata la distribuzione dei buoni per la spesa

Da questa settimana il Comune di Palermo ha avviato l’erogazione dei sussidi alimentari tramite buoni spesa, previsti dall’Avviso pubblico del 14 dicembre scorso grazie all’uso dei fondi regionali Poc-Sicilia assegnati nel 2021 al Comune di Palermo. Lo rende noto l’assessore alla Cittadinanza solidale, Cinzia Mantegna.

Il lavoro degli uffici comunali, a inizio maggio, ha permesso di superare l’ostacolo della reimputazione in bilancio e dallo scorso 20 maggio i primi 1.598 nuclei familiari beneficiari, positivamente verificati tra le 2.834 istanze pervenute per novembre 2021, hanno ricevuto i buoni spesa spettanti per la prima mensilità, dice il Comune. Con cadenza settimanale si procederà all’erogazione delle 4 mensilità successive, fino ad esaurimento delle 6.081 istanze per le quali, tra gennaio ed aprile scorso, si era completato positivamente il controllo da parte degli uffici comunali sul possesso dei requisiti formali. Il controllo ha prodotto l'individuazione di ulteriori 2.541 istanze ricevute non conformi alle prescrizioni dell’Avviso pubblico, e si è così proceduto alla comunicazione di esclusione.

In collaborazione con il Comando cittadino della Guardia di finanza, continuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari, e proprio in questi giorni gli uffici preposti stanno provvedendo a sanzionare chi ha indebitamente percepito sussidi alimentari a seguito del precedente Avviso pubblico del 22 marzo 2021 a valere sui fondi del Pon Metro. I buoni spesa erogati nel 2022 potranno essere utilizzati nei negozi convenzionati entro il 30 settembre.

