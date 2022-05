Incendi sulle Madonie, intesa con la Regione per i piani di prevenzione

Alla firma dell'accordo, alla presenza dell'assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca mediterranea, Toni Scilla, c'erano il dirigente del dipartimento Mario Candore, Vincenzo Lo Meo, dirigente responsabile dell'ufficio per il territorio di Palermo, Alessandro Ficile, presidente

Firmato questa mattina un accordo tra il dipartimento Sviluppo Rurale, l'Unione dei comuni "Madonie" e l'Ente parco delle Madonie per le attività connesse alla prevenzione degli incendi sulle Madonie.Alla firma dell'accordo, alla presenza dell'assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca mediterranea, Toni Scilla, c'erano il dirigente del dipartimento Mario Candore, Vincenzo Lo Meo, dirigente responsabile dell'ufficio per il territorio di Palermo, Alessandro Ficile, presidente So.Svi.Ma e Angelo Merlino, presidente Ente Parco delle Madonie.

«Insieme abbiamo mosso i primi passi per creare i giusti presupposti per una sinergia istituzionale tra il dipartimento Sviluppo Rurale e i sindaci dei comuni delle Madonie, allo scopo di contribuire alla messa in sicurezza dei territori. Stamane abbiamo scritto insieme ai sindaci, in prima linea per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, una pagina di buona politica. Facendo rete e mettendo insieme le competenze e gli strumenti di quanti coinvolti nel sistema di prevenzione, possiamo attuare un'efficace politica di prevenzione», ha detto l’assessore regionale Toni Scilla.