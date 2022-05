Palermo, Ganci chiamato alla presidenza dei giovani di Noi di Centro-Mastella

Massimo Alessandro Ganci è stato nominato presidente provinciale per Palermo del gruppo giovani di Noi di Centro-Mastella. A deciderlo è stato il segretario regionale Giovanni Di Trapani, d’intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella e sentiti i vertici del partito. Laureato in Giurisprudenza e nipote dell’omonimo ex deputato regionale socialista, Ganci dichiara di volere mettere al centro del suo impegno «la persona umana e lo studio del pensiero politico».

