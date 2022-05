Dalla formazione al lavoro, a Palermo opportunità per i giovani con Neet working tour

Il 20 maggio 2022 si chiuderà a Palermo la prima fase del «NEET Working Tour», campagna informativa itinerante che ha coinvolto 12 città italiane da nord a sud, promossa dal dipartimento per le Politiche Giovanili della presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i giovani, l’Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani Nazionale.

L’evento si svolgerà nella cornice di piazza Verdi a partire dalle ore 16 di domani, 20 maggio 2022, dove sarà allestito un vero e proprio villaggio dedicato ai giovani, dove i partecipanti potranno seguire le diverse attività in programma, ricevere informazioni e assistenza, e confrontarsi con le numerose realtà istituzionali, commerciali e del terzo settore che sostengono l’iniziativa. Sarà presente il ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone A Palermo si chiude un percorso che ha attraversato l’Italia da nord a sud per occuparsi, anche in ottica preventiva, dei 3 milioni di giovani che non studiano, non lavorano e non si stanno formando.

Il NEET Working Tour, è l’occasione di confronto tra giovani e Istituzioni che anche a Palermo si pone come obiettivo coinvolgere i giovani del territorio, mettendoli a conoscenza delle opportunità di formazione e professionalizzazione, facendo rete tra il Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comune e i partner del mondo privato che hanno aderito all'iniziativa.

Lo scopo del Tour è creare sinergie vincenti e momenti di informazione, come avvenuto nelle tappe precedenti, organizzando piccole fiere del lavoro e workshop pratici ed utili nella vita di ogni giorno delle ragazze e ragazzi italiani.

© Riproduzione riservata