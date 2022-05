Inchiesta al Comune di Trabia: dopo sindaco e vice si dimettono anche 3 consiglieri

Dopo le dimissioni del sindaco Leonardo Ortolano (perché indagato) e del vice sindaco Giuseppe Campagna (per motivi di salute) continuano le scosse di terremoto politico-amministrativo al comune di Trabia.

Si sono dimessi il presidente del consiglio comunale Salvatore Vallelunga e due consiglieri, Benedetto Buono e Daniele Rio. I tre appartengono al gruppo indipendente “Insieme per Trabia e San Nicola L’Arena”.

Il presidente dell’assemblea si è dimesso a 24 ore dalla dichiarazione fatta in assise con cui affermava di proseguire il suo mandato. “Queste dimissioni - dice Salvatore Vallelunga - giungono anche per un ulteriore profilo di responsabilità morale. Nell’ultima assise svoltasi giovedì sera, all’ordine del giorno c’era l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, atto fondamentale, la cui approvazione veniva considerata dal sottoscritto un dovere istituzionale, fatto nell’interesse di tutti i cittadini e soprattutto perché attualmente è in corsa la stabilizzazione dei precari. Dopo un'attenta riflessione però ho preso tali decisioni”.

