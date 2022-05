Palermo, Armao dice no a Forza Italia e apre lo scontro con Miccichè

«Oggi è troppo tardi. E la colpa è dell’atteggiamento di Micciché»: Gaetano Armao, assessore all’Economia, dice no all’invito a entrare in lista per le Amministrative e rompe subito la tregua in Forza Italia tornando a criticare il coordinatore regionale. Lo scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

L’accordo fra gli uomini di Berlusconi e il centrodestra per sostenere Roberto Lagalla a Palermo, rinunciando a candidare Francesco Cascio, non chiude la partita. Il clima, alla vigilia del decisivo voto all’Ars sulla Finanziaria, è di nuovo incandescente. «Non mi tirerò indietro, in campagna elettorale e nella lista ci saranno due candidati sostenuti da me», ha aggiunto Armao.

