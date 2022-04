Palermo, l'ex garante dei disabili in campo con Prima l'Italia a pochi giorni dalle dimissioni

«Dopo avere provato l'amarezza di restare inascoltata per 3 anni, su un importantissimo argomento come quello della disabilità ho deciso di scendere in campo personalmente». Lo dichiara Marcella La Manna, avvocato, che pochi giorni fa si è dimessa in polemica con l'amministrazione comunale di Palermo dalla carica di garante dei diritti dei disabili. Sarà candidata al Consiglio comunale con Prima l'Italia.

«Ho acquisito una esperienza sufficiente - prosegue La Manna - per fare la differenza, da consigliera comunale, specialmente nell'ambito della disabilità e delle famiglie. Ho deciso di sposare il progetto civico di Prima l'Italia e candidarmi con loro, perché hanno sempre dimostrato di avere una particolare sensibilità e attenzione verso il mondo della disabilità. Non è stato un caso se Prima l'Italia sia stata tra i pochi a dare seguito ed amplificare, il mio rendiconto 2021, nel quale lanciavo l'ennesimo grido di dolore sull'indifferenza di questa amministrazione comunale. E non è un caso che la ministra sulla disabilità, Erika Stefani, appartenga a questa area politica. E non è un caso - conclude l'ex garante - che il consigliere Gelarda sia stato l'unico a partecipare alla conferenza stampa delle mie dimissioni. Ho conosciuto in maniera approfondita il mondo della disabilità e ho tutte le intenzioni di aiutare le categorie più fragili di questa città».

«Sono contento che l'avvocato La Manna sposi il progetto Prima l'Italia, ne ho già parlato con Matteo Salvini che ha espresso grande soddisfazione per questa adesione. Si tratta di una candidatura di spessore che si sposa perfettamente con il progetto di Prima l'Italia per governare la città», dichiara dal canto suo il capogruppo di Prima l'Italia in Consiglio comunale, Igor Gelarda.

