Vertice alla Regione sulle modifiche al bilancio del comune di Palermo

Stamani riunione tra la Regione siciliana e il Comune di Palermo sul tema dell’approvazione del Bilancio comunale 2021/2023. Saranno presenti l’assessore al bilancio, Sergio Marino, con i vertici burocratici del Comune. Sono stati invitati il presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Orlando, e il Commissario regionale per il bilancio del Comune di Palermo, Antonio Garofalo. La Regione ha raccolto l’appello del sindaco Leoluca Orlando dopo che il Consiglio comunale ha rigettato la richiesta di ritiro avanzata dalla Giunta dell’atto deliberativo dell’addizionale Irpef motivata dall’esigenza di reperire nuove risorse e di operare una rimodulazione secondo criteri di equità fiscale, e dopo che il Consiglio comunale non ha emendato e ha bocciato la predetta delibera. Il sindaco aveva sollecitato, infatti, l’eventuale intervento del commissario per pervenire all’approvazione degli atti propedeutici e alla conseguente delibera di bilancio 2021/23.

Ora si attende che il Consiglio comunale adotti tanto le delibere propedeutiche già formulate dalla Giunta e iscritte all’ordine del giorno dello stesso, quanto la nuova delibera in corso di redazione sull'addizionale Irpef drasticamente rimodulata grazie a risorse recentemente indicate ed erogate dal Governo nazionale. Tale nuova delibera contiene l’esenzione delle fasce più deboli e un minimo aumento sull'addizionale Irpef per il 2022, in linea con quanto praticato dalle città di Torino e Napoli. La Giunta per la parte di propria competenza adotterà entro la fine della prossima settimana, sulla stregua di dette delibere propedeutiche, la proposta di bilancio 2021/2023. A questo punto spetterà al Consiglio comunale, o in via sostitutiva eventualmente al Commissario appositamente nominato, adottare tanto le delibere propedeutiche quanto conseguentemente il Bilancio 2021/2023.

