Palermo, il M5S finanzia un campo sportivo in una scuola

Nuova struttura sportiva finanziata dal M5S all’Ars. Dopo il ripristino di un campo di basket a Termini Imerese, è stata inaugurata oggi a Palermo dai deputati regionali 5 stelle la nuova area sportiva polivalente della scuola primaria e dell’infanzia «Guglielmo Oberdan» di via Spica, fra i quartieri Oreto, Stazione e Guadagna.

I lavori, finanziati grazie alla restituzione di parte delle indennità del deputato Giampiero Trizzino, nell’ambito del programma di opere pubbliche e attività sociali finanziate dall’associazione Movimento 5 Stelle Sicilia, presieduta dalla deputata Stefania Campo, hanno riguardato la pavimentazione del campo con materiale sintetico da riciclo di ultima generazione, antiscivolo e adatto alla pratica sportiva nelle discipline più svariate. Presenti, oltre che alcuni deputati regionali e portavoce territoriali del M5S, anche il dirigente scolastico Nicola Pizzolato, e numerosi bambini che avranno la possibilità di poter praticare le varie discipline sportive in grande sicurezza. «Il quartiere e i suoi ragazzi - ha detto Trizzino - hanno voglia e necessità di spazi da utilizzare in sicurezza. La scuola in questo quartiere rappresenta di fatto non solo un avamposto insostituibile di legalità, ma pure il motore e il punto di riferimento delle attività sportive capaci di togliere i bambini dalla strada». Da quando è approdato a Palazzo dei Normanni, il M5S ha restituito oltre 6 milioni di euro, che hanno permesso di realizzare numerose opere di pubblico interesse.

