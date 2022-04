Prima l'Italia, si candida al Consiglio comunale l'ex coordinatore della Lega a Palermo Triolo

Antonio Triolo, già coordinatore provinciale a Palermo della Lega Salvini Premier fino alla primavera 2020, sarà candidato per il Consiglio comunale con la lista Prima l’Italia. Lo ha annunciato lo stesso Triolo sui suoi canali social, motivando con un lungo post la decisione di scendere in campo in vista delle prossime amministrative e tornando, così, di fatto, ad assumere un ruolo di primo piano nella politica cittadina. «Ho riflettuto molto – evidenzia Antonio Triolo – se scegliere di fare quella che per molti è una follia: candidarmi ad amministrare la mia, la nostra Palermo per dare il mio contributo non da elettore o da "sponsor" di qualcuno, ma di farlo in prima persona, da candidato al Consiglio comunale. Sono uno che pensa ancora che non ci siano diritti senza doveri, che non ci sia comando senza servizio, che occorre “ribellarsi e ribellarsi ancora finché gli agnelli non diverranno leoni”».

