Mondello, Forza Italia contro l'isola pedonale: chiesto l'intervento del prefetto

Forza Italia chiede la sospensione della «ztl» a Mondello e in particolare dell'isola pedonale sul lungomare. Il capogruppo del partito alla settima circoscrizione, Pietro Gottuso, parla di «provvedimento, emesso dalla scadente giunta Orlando, antidemocratico, pasticciato e in violazione del codice della strada. Ormai l'amministrazione Orlando con il suo assessore alla Mobilità, Giusto Catania, sono in scadenza e non possono emettere ordinanze di natura sperimentale perché non avranno il tempo di valutarne gli effetti per eventuali modifiche o aggiustamenti, in quanto da giugno in poi ci sarà un'altra amministrazione».

Ma non basta. Gottuso nota alcune incongruenze nel provvedimento. «Non si comprende - dice - presso chi, i veicoli ad uso privato, debbano rivolgersi per farsi rilasciare un pass d'accesso», perché viene richiamato un punto 2. inesistente. Per di più, l'ordinanza dispone la creazione del doppio senso di circolazione in due vie, Circe e delle Rose, che hanno una carreggiata inferiore a 5,50 metri, in spregio alle norme del codice della strada. Si vuole ricordare che dal primo giugno al 30 settembre entra in vigore un'altra ordinanza che prevede il rilascio dei pass per le zone e aree a tariffazione e il provvedimento in questione ha già creato enorme confusione nei cittadini che iniziano a chiedere i pass all'istituzione decentrata».

Gottuso sottolinea poi che «il sistema di mobilità posto in essere dall'ordinanza in questione è pericoloso per la sicurezza stradale, in particolare in via Principe di Scalea, tant'è che l'Ufficio ha pensato di sottolineare e in grassetto interi righi del dispositivo, da cui si deduce che la pericolosità è nota anche allo stesso ufficio».

Inoltre, protesta il capogruppo forzista, «il sistema di mobilità non è supportato da alcun servizio di trasporto pubblico con ripercussioni negative sulle attività commerciali dell'intera area, che rimarranno praticamente isolate, penalizzando una già traballante economia che a stento e fatica viene fuori da un drammatico periodo pandemico». Da qui la richiesta di un intervento al prefetto.

