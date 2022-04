Assegnata la prima parte del fondo anticrisi al Teatro Massimo di Palermo

Firmato dal direttore generale del ministero della Cultura il decreto di liquidazione della prima tranche del Fus, il Fondo unico per lo spettacolo destinato alla Fondazione Teatro Massimo per l’anno 2022. Nei prossimi giorni sarà versata nelle casse della Fondazione la prima tranche del contributo ministeriale, così come è in arrivo da parte del Comune di Palermo la liquidazione di 500 mila euro provenienti dalla tassa di soggiorno versata nei primi mesi del 2022 e l’anticipo del finanziamento da parte della Regione siciliana.

Novità significative che giungono alla vigilia della manifestazione dei lavoratori dei teatri palermitani in crisi, fissata per domani mattina, proprio sulla scalinata del Massimo.

«L'erogazione della quota del Fus spettante alla Fondazione Teatro Massimo da parte del Ministero - dice il presidente della Fondazione Teatro Massimo e sindaco di Palermo Leoluca Orlando - costituisce la conferma di un percorso di messa in sicurezza di questa importante istituzione culturale e di massima attenzione da parte di tutte le 'stituzioni coinvolte. Nonostante le grandi difficoltà anche la Regione eiciliana e il Comune di Palermo hanno assicurato massima attenzione al Teatro Massimo e la gestione e i risultati degli anni passati sono una conferma della qualità della produzione artistica ma anche della attenta gestione amministrativa e finanziaria».

Aggiunge il sovrintendente Marco Betta: «L'impegno di Leoluca Orlando e del Comune apre a un momento di maggiore serenità che ci permette di lavorare in continuità con quanto già fatto in passato, con tutte le attenzioni che questo periodo ci impone. Continueremo a impegnarci per garantire il massimo di qualità della produzione artistica, i livelli occupazionali e la sostenibilità finanziaria. Ma obiettivamente le notizie di oggi e degli ultimi giorni ci permettono di guardare al futuro con più serenità per superare questa recente fase di criticità».

© Riproduzione riservata