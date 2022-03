Elezioni a Palermo, il M5S dice addio alle consultazioni on line

I primi candidati si sono già fatti avanti, rigorosamente sui social. E tuttavia non sarà il web questa volta il terreno in cui i grillini decideranno chi mettere in lista per tentare l’ingresso a Sala delle Lapidi. Va in soffitta uno dei canoni del Movimento, quello delle primarie on line. Fatto l’accordo per sostenere Franco Miceli, è iniziata la fase 2 nel Movimento: quella della scelta dei candidati. Manca ancora l’ufficialità ma il compito di lavorare alla formazione delle liste è stato affidato a due big palermitani: il parlamentare nazionale Steni Di Piazza e il deputato regionale Salvatore Siragusa. Saranno loro a scegliere i nomi, anche se con qualche limitazione alla discrezionalità. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

