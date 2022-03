Sindaco di Palermo, Fi punta su Cascio e la Lega lancia la federazione di centrodestra

A meno di frenate improvvise, Francesco Cascio sabato prossimo dovrebbe ufficializzare la candidatura a sindaco di Palermo. Con lui in conferenza stampa (orario e luogo da definire) ci sarà il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè. Tra gli alleati del centrodestra il confronto rimane ancora aperto, la Lega spinge affinché prima di sabato si chiuda l’accordo elettorale complessivo che riguarda anche il candidato sindaco a Messina e il candidato alla presidenza della Regione. E intanto spunta l'idea di una federazione di centrodestra.

Falcone (Fi): «A Palermo puntiamo su Cascio»

«Su Palermo la nostra proposta è Francesco Cascio, poi dobbiamo capire che la politica è fatta di momenti di confronto. Noi non abbiamo gettato Roberto Lagalla, per noi rappresenta una grande risorsa. Alla fine troveremo una sintesi», ha detto l’assessore regionale ai trasporti e deputato di Fi, Marco Falcone.

La federazione di centrodestra

Primo esperimento di federazione di centrodestra. Matteo Salvini - informa la Lega - ne ha parlato durante il consiglio federale: in vista delle elezioni in Sicilia è allo studio una lista, «Prima L’Italia» che potrebbe accogliere varie sensibilità del centrodestra, Lega con autonomisti, centristi e civici. Il progetto, che sull’isola è fortemente sponsorizzato dal leader regionale della Lega Nino Minardo, ha subìto una accelerazione dopo i recenti contatti tra Salvini e Berlusconi alla festa del Cavaliere con Marta Fascina. L’idea di Salvini è allargare il più possibile il perimetro del centrodestra, con un modello inclusivo. «Una scelta intelligente, generosa e coraggiosa da parte di Matteo Salvini. Così si rafforza l’alleanza e aumenteranno i consensi per la coalizione», ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Miccichè, in merito all’annuncio di Salvini di una lista, che potrebbe accogliere varie sensibilità del centrodestra, Lega con autonomisti, centristi e civici.

Gli autonomisti del Mna, movimento che fa capo all’ex governatore Raffaele Lombardo, confermano il rapporto federativo con la Lega ma alle elezioni in Sicilia presenteranno liste col proprio simbolo. «Alle amministrative di Palermo invece avremo tre liste», dice il deputato regionale Totò Lentini, che ribadisce la sua candidatura a sindaco con Alleanza per Palermo, Autonomisti per Palermo e Via.

