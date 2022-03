Palermo, la discarica davanti alla scuola Marabitti: più vicine le telecamere

«È stato approvato nella seduta del 18 marzo 2022 l'atto ispettivo per l'installazione delle telecamere di sorveglianza per contrastare l'abbandono dei rifiuti, lungo il muro di cinta della scuola primaria Ignazio Marabitti, in via Nicolò Spedalieri». Ne dà notizia Salvatore Palumbo, consigliere di Forza Italia dell'ottava circoscrizione di Palermo. L'atto ispettivo faceva parte di un pacchetto di provvedimenti proposti dallo stesso Palumbo, il quale ricorda e alla mozione precedentemente approvata per contrastare l'abbandono illecito dei rifiuti nel tratto di via Don Orione confinante con il liceo linguistico Ninni Cassarà».

