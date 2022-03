Patronaggio: condannati per mafia provano a imporre il sindaco di Palermo

«Mi indigna che persone condannate per mafia, per partecipazione esterna, per favoreggiamento aggravato, continuino a far politica e pretendano a esempio di stabilire chi deve fare il sindaco a Palermo. Mi indigna moltissimo perchè vuole dire che le nostre sentenze non valgono niente». Lo ha detto il procuratore Luigi Patronaggio, stasera alla Feltrinelli di Palermo durante la presentazione del libro di Salvo Palazzolo, «I fratelli Graviano».

«Questo Stato si è pacificato con la mafia? C'è una pacificazione o un reciproco riconoscimento? No. Ci sono ancora capitali da acquisire, misteri che non sono stati svelati e soprattutto c'è una pericolosità che non è venuta meno - ha continuato -. Se i boss hanno la speranza di uscire e di riprendere il territorio, torneranno a fare quello che facevano. Questo è uno Stato che deve fare ancora i conti con le mafie. L’Italia è uno Stato che ha una profonda fragilità e non può fare a meno del 41 bis e dell’ergastolo ostativo».

© Riproduzione riservata