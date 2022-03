Balestrate, sindaco Rizzo positivo al Covid: "Sintomi lievi, continuerò a lavorare da casa"

Il sindaco di Balestrate Vito Rizzo è positivo al Coronavirus. È stato lui stesso ad annunciarlo con un post su Facebook: "Dopo il 3º tampone di controllo in pochi giorni, mi hanno appena notificato che sono risultato positivo al Covid. Fortunatamente ho sintomi lievi, solo qualche linea di febbre. Dopo aver parlato con centinaia di nostri compaesani risultati positivi, a volte spiegando loro le regole, altre volte facendo quasi da psicologo, adesso tocca a me stare in isolamento".

Rizzo ha anche sottolineato che nonostante il contagio lo attendono giorni di grande impegno. "Continuerò a lavorare senza sosta da casa, sono giorni davvero intensi per le tante scadenze del Pnrr e per gli appuntamenti elettorali che si avvicinano sempre più".

L'amministrazione intanto si muove anche sul fronte della sicurezza. A Balestrate, infatti, è in arrivo un moderno sistema di videosorveglianza, che prevede l'uso di un drone, per tenere sotto controllo il territorio per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di droga. L'iniziativa è possibile grazie all'utilizzo di fondi concessi qualche mese fa dal ministero degli Interni dopo un progetto presentato dallo stesso Comune.

