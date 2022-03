Palermo, Orlando ricorda Michele Reina: «Combatteva la convivenza tra mafia e politica»

«Oggi rendiamo omaggio alla figura di Michele Reina che ha sacrificato la propria vita per sconfiggere le logiche di convivenza tra la criminalità mafiosa e la politica negli anni più bui della nostra città, mettendosi contro esponenti del suo stesso partito del quale era segretario provinciale e consigliere comunale a Palermo». Lo dice il sindaco Leoluca Orlando, ricordando l'allora segretario provinciale a Palermo della Democrazia Cristiana, ucciso dalla mafia nel capoluogo siciliano il 9 marzo 1979.

«Reina - aggiunge - non si è piegato alle pressioni di un sistema politico-criminale-mafioso che ostacolava il rinnovamento nella nostra Regione e, in anni bui e pieni di tensioni, con il suo impegno ha favorito l’apertura e il dialogo con altre forze politiche. Sarà sempre un punto di riferimento, un grande esempio per tutti coloro che hanno una visione politica e di comunità assolutamente diversa».

