Palermo, Forza Italia dice no all'isola ecologica in piazza Lennon

Andrea Mineo, consigliere comunale e segretario cittadino di Forza Italia a Palermo, e Lorenzo Romano, consigliere azzurro dell’ottava circoscrizione, sempre a Palermo, dicono no al nuovo centro comunale di raccolta, a piazza Lennon, ex piazzale Giotto, che a loro giudizio «potrebbe diventare una discarica a cielo aperto», come scrivono in un comunicato. Forza Italia ha lanciato una petizione cittadina, per chiedere all’amministrazione comunale di utilizzare l’area solo per i parcheggi.

«Da circa un mese, con un’ordinanza sindacale, quest’area è stata adibita, in parte, ad isola ecologica, da cui promanano odori nauseabondi nel circondario - attaccano i due esponenti azzurri -. La destinazione d’uso del piazzale, invece, è solo quella di parcheggio d’auto e stazione bus».

Ma c'è dell'altro. «Fiere e manifestazioni circensi arrecano gravi disagi ai residenti, disturbano la quiete pubblica e causano rischi per la salute, per le carenze igieniche – aggiungono -. Questa amministrazione vacilla su tutti i fronti, come dimostrano le scelte senza criterio che vengono effettuate», concludono Mineo e Romano.

