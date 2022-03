Palermo, Terminelli: «Non ho ritirato la candidatura, nessun passo indietro»

«Non ho ritirato nessuna candidatura, non ho fatto alcun passo indietro. La candidatura di Franco Miceli ha permesso di fare un passo avanti. Domani pomeriggio terremo l’assemblea di Sinistra delle Idee online ed esprimeremo la nostra posizione ufficiale sulla candidatura di Franco Miceli». Lo ha scritto su Facebook Ninni Terminelli, presidente di Sinistra delle idee che ha confermato di restare in corsa per le comunali.

«Abbiamo aderito al progetto di Sinistra Civica Ecologista - ha aggiunto Terminelli - e in quello spazio ci siamo confrontati costantemente in queste ore. La sfida per il futuro di Palermo merita generosità e il prevalere del “noi” sulle legittime scelte personali. Desidero ringraziare chi ha espresso le quasi trecento adesioni per la mia candidatura a sindaco, rassicurandoli sul fatto che il mio impegno per il futuro di Palermo continua, mettendo a disposizione la mia esperienza e con l’obiettivo storico di portare i valori e gli ideali di Sinistra delle Idee nelle istituzioni».

