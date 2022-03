Borgetto, il sindaco ritira le dimissioni: trovato un nuovo accordo con due consiglieri

Il sindaco di Borgetto, Luigi Garofalo, questa mattina ha ritirato le dimissioni che aveva presentato lo scorso 17 febbraio. Un dietrofront dopo aver recuperato una maggioranza molto risicata e così tenta di portare a conclusione la sua legislatura.

Le dimissioni erano arrivate durante la seduta del Consiglio in cui si sarebbe dovuto discutere della mozione di sfiducia formata oltretutto da ben 9 consiglieri e di voti per approvarla ne sarebbero bastati 8. Dopo varie riunioni ed incontri politici, al termine di 15 giorni, Garofalo torna sui propri passi e lo fa con il supporto dei consiglieri comunali Giovanni Balsamo e Maurizio Zerillo con cui avrebbe trovato un nuovo accordo politico.

Era stato comunque lo stesso sindaco a far intendere che uno spiraglio per un dietrofront ci sarebbe stato. Subito dopo le dimissioni di febbraio aveva detto di essere ancora pronto al confronto e riteneva che i margini per ricucire lo strappo ci fossero.

