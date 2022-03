Concorsi nelle partecipate del Comune, Orlando: stop ai bandi prima delle elezioni

Stop ai concorsi per le assunzioni nelle aziende partecipate del Comune di Palermo. Non perchè non ci sia bisogno di nuovo personale, ma perchè in vista delle elezioni di primavera, la giunta Orlando ha ritenuto opportuno rimandare le procedure a dopo il voto.

Per dar seguito a questa volontà, il sindaco ha anche firmato una delibera, come annunciato attraverso una nota ufficiale di Palazzo delle Aquile. Non saranno dunque emanati bandi per le procedure concorsuali finchè sarà in corso la campagna elettorale per le elezioni amministrative.

“Con l’approssimarsi della scadenza elettorale – si legge nel comunicato del sindaco – e in vista delle conseguenti elezioni amministrative, in accordo con la Giunta, ho ritenuto non procedere all’emanazione di bandi per le nuove procedure concorsuali che riguardano le dotazioni organiche delle aziende partecipate. E che riprenderanno al termine delle elezioni. Si tratta di una delibera che, con forte senso di responsabilità e nel totale interesse dei cittadini, si pone l’obiettivo di vivere le prossime elezioni amministrative in un clima di serenità”.

Non vedrà la luce, dunque, almeno per adesso, il concorso per l'assunzione di 106 operai a tempo indeterminato alla Rap, la società partecipata che gestisce il servizio di raccolta rifiuti. I nuovi assunti si dovrebbero occupare di spazzamento e raccolta differenziata per far fronte così ai vuoti in organico dovuti ai pensionamenti e alle cessazioni anticipate. L’amministratore Unico della Rap Girolamo Caruso ha annunciato nei giorni scorsi di aver avviato le procedure propedeutiche ma per tradursi in un bando serve prima una delibera della giunta. Se ne parlerà dunque dopo le elezioni.

Carenza di personale, in questa fase anche all'Amat di Palermo, ma lì il problema è legato alla scadenza del contratto dei 90 autisti interinali. La società partecipata che si occupa del trasporto urbano, è dunque a corto di conducenti e così 72 autobus su 193 della sua flotta sono rimasti nelle rimesse con evidenti disagi. Ieri il consiglio di amministrazione dell’Amat ha approvato il piano di risanamento, necessario per le assunzioni di 100 autisti, ma difficilmente potranno prendere servizio prima di aprile.

