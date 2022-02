Trasporto urbano a Palermo, scade il contratto di 90 autisti Amat: possibili disagi

È convocato per martedì il Consiglio di amministrazione dell’Amat per approvare il piano di risanamento dell’azienda municipale che gestisce il trasporto urbano a Palermo. Sarà l’occasione per stabilire il modo e i tempi per i nuovi contratti degli autisti internali che scadono lunedì prossimo. Al momento il mancato rinnovo comporterà non pochi disagi visto che mancheranno 90 autisti nei prossimi giorni all’azienda.

«La disinvoltura con cui questa amministrazione sta concludendo il mandato è imbarazzante. L’ultimo esempio scaturisce dal mancato rinnovo del contratto degli autisti interinali che sarà certificato lunedì prossimo. Tale situazione, fa il paio con le assunzioni previste in Amat e bloccate dai ricorsi già pervenuti - dice Concetta Amella, consigliere comunale del M5s - Tutto questo non solo è un nuovo evidente danno, materiale e logistico, ai cittadini che dovranno misurarsi con il dimezzamento delle uscite dei bus di linea ma smentisce clamorosamente la sbandierata volontà politica di costruzione di una seria mobilità sostenibile, moderna ed innovativa, quando non si potrà neppure disporre dell’ausilio degli autisti».

© Riproduzione riservata