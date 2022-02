Partinico dice addio a Totuccio Macaluso: morto l'ex consigliere e assessore Dc

Lutto nella politica a Partinico. È morto, all'età di 82 anni, Salvatore Macaluso, da tutti chiamato Totuccio. Ex esponente della Dc, da tempo era affetto da un brutto male. Mercoledì le sue condizioni si sono aggravate e ieri pomeriggio è deceduto.

Per anni funzionario della Sicilcassa a Balestrate e poi a Partinico, fu militante nella Dc della corrente “Morotea". Fu eletto consigliere comunale per la prima volta nel 1975 con 667 voti e riconfermato nel 1980, diventando poi assessore nelle due giunte dell’allora sindaco Pino Bongiorno. Di quegli anni si ricorda il suo grande impegno per la riorganizzazione del corpo dei vigili urbani.

La sua esperienza politica andò ancora avanti negli anni. Nel 1985 fu confermato per la terza volta nel consiglio comunale e fu ancora assessore nelle giunte con Giuseppe Di Trapani sindaco. La sua ultima esperienza come consigliere comunale risale al 1990 fino allo scioglimento avvenuto nel 1993.

Macaluso, che ha lasciato un’impronta forte nella vita politica, culturale e sociale di Partinico, nei giorni scorsi aveva assistito all’ingresso del figlio Pietro, ex arciprete della Chiesa Madre di Capaci, come sacerdote della parrocchia di San Gioacchino dove oggi, venerdì 25 febbraio, alle 15 si terranno le esequie.

