Palermo, sparito il finanziamento per sistemare la copertura sul Canale Mortillaro

«La sede stradale ubicata sul canale Mortillaro, a Palermo, non è sicura. Tre anni fa la regione su sollecitazione del Comune ha stanziato circa 1,2 milioni per il ripristino, anche se parziale, della sede stradale, il Comune ha predisposto la progettazione ma si scopre che le somme sono state spostate insomma il capitolo è vuoto». Lo rivela l’assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Palermo, Maria Prestigiacomo.

«La Regione ha deciso così - continua - anche se dal 2018 la competenza sui canali di maltempo è esclusivamente sua. Bisogna capire perché si è ammalorata la copertura, questi canali non sono puliti da molto tempo e potrebbero esserci delle ostruzioni che sono quelle che alzando il livello dell’acqua causano l’ammaloramento della sede stradale».

Un problema simile è quello che si verifica in viale Regione Siciliana, dove in questi giorni sono ripartiti i lavori per eliminare il «tappo» all’altezza di via Principe di Paternò.

«Desidero, comunque, tranquillizzare i residenti della zona - dice l’assessore con riferimento al canale Mortillaro -. Ieri abbiamo inserito nel Pnrr l'intervento di messa in sicurezza del patrimonio comunale inerente la demolizione e ricostruzione della copertura del canale Mortillaro e messa in sicurezza delle aree sovrastantì con priorità assoluta per un finanziamento di 3 milioni e mezzo di di euro È già tutto inviato al ministero. Desidero ringraziare gli uffici comunali che hanno con estrema solerzia lavorato al progetto e consentito all’amministrazione di trovare una soluzione alternativa al finanziamento regionale scomparso nel nulla».

