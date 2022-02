Dai lavori su monte Caputo alla villa comunale, sì al piano delle opere pubbliche a Monreale

La giunta Arcidiacono nel corso della seduta di ieri, ha adottato il piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2022-2024. Il piano è stato predisposto dall'ufficio tecnico coordinato dall'assessore Geppino Pupella .

Tra i lavori inseriti nell'anno in corso sono compresi la messa in sicurezza di monte Caputo, la sistemazione della Villa Comunale, la sistemazione dell'antivilla la riqualificazione dei quartieri Pozzillo e via Miceli , la scuola Polizzi di Pioppo, palazzetto dello sport a Pioppo ,la messa in sicurezza di alcune scuole , la riqualificazione della ex Baraccopoli di Grisi, la riqualificazione del campo sportivo Conca D'oro e dei campi della Ranteria, le stazioni di compostaggio locale. E, infine, la messa in sicurezza e riqualificazione di piazzale Candido.

"Il piano triennale -sottolinea l'assessore Pupella -tiene conto della programmazione dell'amministrazione ma anche del contributo dato dalle consulte di frazione e dalla conferenza dei capigruppo consiliare . Il piano approvato all'unanimità' dopo la pubblicazione verrà presentato in consiglio comunale per l'approvazione. Mi sembra opportuno evidenziare anche con soddisfazione che l'elenco dei lavori per i quali è previsto l'avvio durante il corrente anno per un importo di 48 milioni circa comprende progetti già finanziati con fondi regionali o ammessi a finanziamento in attesa di decreto o comunque inseriti nel PNRR " . Grande compattezza da parte di tutti gli assessori comunali nella condivisione delle opere da inserire nel piano.

