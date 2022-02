“Fuori Classe ma dentro il mondo", riaperti i termini dell'Avviso in 9 comuni del Palermitano

Stati riaperti i termini dell’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per la partecipazione di associazioni e/o società sportive e culturali all’Azione 3 del Piano di Zona 2018-2019 denominata “Fuori Classe ma dentro il mondo”, in favore dei minori residenti nei comuni del Distretto Socio-sanitario n. 41. Tutti gli interessati, grazie alla riapertura dei termini, possono presentare l'istanza di adesione alla realizzazione dell’iniziativa fino al prossimo 28 febbraio.

“Fuori Classe ma dentro il mondo”, obiettivi

Il progetto “Fuori Classe ma dentro il mondo” nasce dall’esigenza di garantire attività ludico-ricreative per stimolare maggiormente gli interessi del minore e accrescere le sue conoscenze, sollecitando le capacità latenti che spesso non emergono a causa dell’ambiente in cui vivono. Il progetto è rivolto a 98 minori, di età compresa tra i 6 e i 17 anni, residenti nei comuni del Distretto Socio-sanitario n. 41, ovvero Partinico (Comune capofila), San Giuseppe Jato, Borgetto, Montelepre, Balestrate, San Cipirello, Camporeale, Trappeto e Giardinello.

“Fuori Classe ma dentro il mondo”, i voucher

Gli interessati, previa verifica dei requisiti richiesti e sottoscrizione di apposita convenzione, saranno inseriti in un elenco dei soggetti /operatori a cui i beneficiari titolari di appositi voucher del valore massimo mensile di 40 euro, all'anno 480 euro, potranno rivolgersi per le attività sportive e ludico- ricreative.

Come presentare l'istanza

L’avviso ed i relativi allegati sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune Capofila Partinico nell’home page e nella sezione avvisi distretto socio sanitario 41 oltre che nei siti istituzionali degli altri Comuni del Distretto Socio Sanitario 41.

