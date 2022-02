Palermo, in prefettura la cabina di regia per la legalità e la sicurezza sul lavoro

Il Prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, ha presieduto oggi una riunione della Cabina di Regia per la legalità e la sicurezza sul lavoro, integrata dai rappresentati degli ordini professionali, delle associazioni degli amministratori di condominio e di quelle dei proprietari immobiliari. Nel corso della riunione sono stati approfonditi i temi della responsabilità del committente, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell’ambito degli incentivi fiscali, varati dall’esecutivo, per favorire la ripresa economica nel comparto dell’edilizia e delle costruzioni (c.d. bonus edilizi) e del ruolo dei professionisti del settore.

In considerazione dell’importanza strategica dei citati incentivi fiscali, gli operatori intervenuti hanno fornito importanti contributi in vista del potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto di possibili condotte illecite, sia sotto il profilo strettamente tecnico, che in riferimento a forme di “controllo diffuso”, da realizzarsi attraverso la sensibilizzazione dei committenti e dei professionisti iscritti agli ordini professionali. Le organizzazioni dei proprietari hanno evidenziato il ruolo di “contraente debole” del committente a fronte di importanti obblighi normativi spesso poco conosciuti ed hanno sottolineato l’esigenza di assicurare la diffusione di idonei strumenti informativi.

La riunione si inserisce nell’ambito delle iniziative avviate dalla Prefettura di Palermo con la costituzione del Tavolo permanente per la legalità e la sicurezza sul lavoro, volte ad assicurare il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del lavoro nero o grigio, delle varie forme di evasione ed elusione fiscale, contributiva ed assicurativa e della violazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri edili.

