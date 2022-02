Torna il Bike sharing a Palermo, bando per 1.500 mezzi

Torna il Bike sharing a Palermo. Pronto il bando del Comune per la fornitura di 1.500 biciclette a pedalata assistita, più altre 150 biposto.

Le modalità saranno diverse da quelle del vecchio servizio, infatti i mezzi non dovranno essere necessariamente restituiti in stalli predisposti, funzionerà insomma come per i monopattini. Da qui la definizione di “flusso libero”.

Palazzo delle Aquile, attraverso una manifestazione d'interesse, cerca un massimo di tre operatori interessati a svolgere il servizio.

Sarà una sperimentazione della durata di tre anni e ciascuno dei tre operatori potrà chiedere l’autorizzazione a impiegare una flotta non superiore a 500 bike e 50 biciclette biposto per un massimo complessivo di 1.500 bike e 150 biciclette biposto.

Il Comune, nei tre anni, vorrebbe incrementare la fornitura fino a un massimo di 5.000 biciclette ma tutto dipende da quali saranno i risultati.

"Si rinnova l'impegno dell'Amministrazione comunale per rendere sempre più sostenibile ed ecologica la mobilità urbana - dicono il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Mobilità e all'Ambiente Giusto Catania -. La scelta di implementare il servizio di bike sharing è in piena continuità con il percorso già avviato da Amat e che ha trovato tanta attenzione da parte della cittadinanza. Un servizio che contribuirà notevolmente a ridurre il traffico privato e garantirà spostamenti casa/lavoro a migliaia di persone”.

