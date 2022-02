Ottava circoscrizione di Palermo, Lorenzo Romano aderisce a Forza Italia

Un altro ingresso di prestigio tra gli azzurri palermitani. Aderisce a Forza Italia Lorenzo Romano, giovane professionista, avvocato, già vice presidente dell’ottava circoscrizione, attualmente consigliere in carica. Per Romano, già candidato a presidente per la coalizione di centrodestra nel 2012, il più votato alle ultime amministrative, si tratta di un ritorno, avendo in passato già militato nel Pdl.

“Sono felice di entrare in Forza Italia partito che è cresciuto sui territori e che non ha mai fatto un’opposizione strumentale – commenta Romano -. Mi ritrovo nei valori di un centrodestra moderato e sono pronto alle prossime sfide elettorali che ci attendono. Ripongo piena fiducia nel coordinatore cittadino Andrea Mineo e nel coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè. Ho sempre sposato – continua – i valori del centrodestra moderato, liberale e garantista. La ricetta di Forza Italia rappresenta l’unica alternativa al fallimento del centrosinistra”.

Soddisfatto il coordinatore cittadino di Forza Italia, Andrea Mineo: “Sono felice dell’adesione al nostro partito di Lorenzo Romano, giovane capace e di grande prospettiva, professionista stimato e amministratore locale competente. Sono certo che farà un ottimo lavoro a livello territoriale”, conclude.

