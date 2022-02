Il comune è con le casse a secco, a Palermo ora si perdono pure le opere finanziate

Rischia di perdersi il finanziamento di un milione di euro per la manutenzione e messa in sicurezza del canale di maltempo chiamato Boccadifalco, vicino al ponte San Martino. L'intervento servirebbe a mettere in sicurezza il territorio costantemente minacciato dal rischio idraulico. Solo che il progetto è vecchio, l'appalto è poi stato abbandonato dall'impresa che lo aveva vinto, la «D.L.M. Costruzioni S.r.l» di Barcellona Pozzo di Gotto, nel 2019, con un finanziamento di 955 mila euro del cosiddetto PAtto per il Sud. A seguire, sono stati interpellati, nell’ordine della graduatoria, i rimanenti quattro operatori economici ammessi. Ma tutti hanno manifestato la volontà di sciogliersi dagli impegni negoziali. Nel frattempo, dal 2018 ad oggi, «l’introduzione di un nuovo prezzario, ma soprattutto l’incremento dei prezzi dei materiali conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno reso del tutto insufficiente il finanziamento disponibile», scrivono i tecnici della Rigenerazione urbane che ora sono alla ricerca di 350 mila euro in più per rimettere in carreggiata l'opera. Maria Prestigiacomo, assessore ai Lavori pubblici, sostiene che le “somme deve stanziarle la Regione” visto che “nel 2006 la legge ha trasferito la competenza sui canali di maltempo alla Regione e qui in Sicilia la disposizione è stata recepita nel 2018”. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giancarlo Macaluso

