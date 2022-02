Confindustria Sicilia sosterrà la scuola sulle Nuove tecnologie della vita

Dopo Sicindustria Palermo anche Confindustria Sicilia, con le sue 1500 imprese associate, entra a far parte dell’Its Nuove tecnologie della vita «Alessandro Volta» di Palermo, la scuola post diploma ad alta specializzazione nata in città nel 2019 e gestita dall’omonima Fondazione pubblico-privata.

«L’intero sistema confindustriale ha da sempre sponsorizzato, apprezzato e favorito la nascita degli Its - dice il presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese - non solo perché sono il bagaglio di competenze tecniche e tecnologiche migliori per aziende e società, ma perché rappresentano lo strumento indispensabile per far crescere in innovazione e competitività il mondo dell’impresa e quello del lavoro e per dare stabilità e concretezza allo sviluppo economico. Nel NordEst - aggiunge Albanese - gli Its sono ormai partner fissi delle imprese, sull’Isola siamo partiti dopo ma la triangolazione imprese-mondo accademico-formazione è ciò di cui abbiamo assoluto bisogno».

