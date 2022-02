La Piana riconfermato segretario della Cisl Palermo Trapani

Leonardo La Piana, 50 anni, palermitano dipendente Enel Servizio Elettrico, è stato confermato segretario generale Cisl Palermo Trapani, grazie al voto espresso dal consiglio generale eletto durante il terzo congresso provinciale, che si è svolto ieri e oggi al Saracen hotel di Isola delle Femmine. Un cambio nella sua segreteria, il nuovo ingresso è Federica Badami, 38 anni di Misilmeri responsabile del personale del Caf Cisl Palermo e Referente della Cisl per i Rapporti con il Territorio della provincia di Palermo, che prende il posto di Giusi Sferruzza eletta nella segreteria della Fisascat Cisl Palermo Trapani, mentre resta confermato Massimo Santoro 53 anni di Marsala ex segretario provinciale Fai Cisl Palermo Trapani. Una due giorni intensa quella del congresso durante la quale sono stati eletti anche il consiglio generale, l’esecutivo e la coordinatrice Donne Delia Altavilla, e che è stata conclusa dall’intervento del segretario generale Cisl nazionale Luigi Sbarra. Alla sua elezione il segretario generale ha ribadito l’esigenza di un dialogo costante con le istituzioni, con gli industriali, con tutte le forze produttive e sociali dei due territori di Palermo e Trapani. «Vogliamo Esserci per Cambiare le condizioni attuali dei nostri territori. Dal dialogo - ha detto La Piana - passa la visione futura che deve essere strategica centrata su ciò che c’è, come le grandi potenzialità di Palermo e Trapani e le provincie ma anche su ciò che deve essere realizzato per far in modo che la grande opportunità offerta dal Pnrr non resti una chimera».

© Riproduzione riservata