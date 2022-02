Palermo, l'Amat illustra ai sindacati il piano di risanamento

Un vertice per programmare il risanamento dell’Amat, l’azienda dei trasporti pubblici di Palermo. L’incontro è stato convocato dal presidente Michele Cimino nella sede dell’azienda. Vi hanno partecipato i rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali e l'assessore comunale alla mobilità Giusto Catania.

«Il piano di risanamento consentirà ad Amat di recuperare lo squilibrio finanziario attraverso una diversa gestione dei servizi in perdita, in particolare la rimozione degli autoveicoli e il car sharing, e l’ottimizzazione della gestione della sosta tariffata anche con l’obiettivo di limitare la pressione tributaria», ha detto Cimino nel corso della riunione. «L'impianto della nuova versione del piano di risanamento, dopo mesi di confronto, trova la condivisione dell’amministrazione comunale e rappresenta un’ottima base per mettere in sicurezza l'Amat - ha aggiunto l’assessore comunale Giusto Catania - la definizione del piano consentirà di eliminare buona parte del contenzioso e di rimodulare il contratto di servizio».

Adesso gli uffici definiranno il dettaglio della proposta chesarà oggetto di apposita deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione di Amat e della giunta municipale.

Nel frattempo, Catania ha scritto al presidente del Consiglio comunale chiedendo un’apposita convocazione dell’organo consiliare, a cui parteciperà con Cimino, al fine di esporre tutte le informazioni relative al piano di risanamento, allo stato del contenzioso e alle proposte di modifica del contratto di servizio.

