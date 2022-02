Vincenzo Argano è il nuovo direttore della cardiochirurgia del policlinico di Palermo

Vincenzo Argano è il nuovo direttore della cardiochirurgia del policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo. La nomina è stata deliberata dal commissario straordinario Alessandro Caltagirone alla luce degli esiti del concorso espletato. "Sono certo - sottolinea Caltagirone - che la professionalità acquisita da Argano nel corso degli anni, sarà ben riposta nelle attività del Policlinico che già da alcuni anni risentono delle sue competenze altamente specialistiche. Una visione, quella orientata a favorire il trattamento di patologie complesse, in linea con l’obiettivo che ci siamo posti di implementare sempre più gli interventi chirurgici delicati e salva vita". Argano si è specializzato in cardio-angio chirurgia presso l'Università di Padova. Nel 1985 il trasferimento in Gran Bretagna per proseguire la sua formazione chirurgica e qualificarsi nel 1991 come specialista in chirurgia generale presso la Scuola di Specializzazione di Glasgow e nel 1997 come specialista in chirurgia cardiaca e toracica presso "Intercollegiate Specialty Board" di Londra.

Raggiunge il primariato all’età di 39 anni presso il reparto di Chirurgia Cardiaca e Toracica dell’Ospedale Universitario di Morriston a Swansea. Nel 2007 rientra a Palermo, per dirigere il Dipartimento Cardio-Toracico-Vascolare del Maria Eleonora Hospital-GVM Group e successivamente per guidare la ripresa del Reparto di Cardiochirurgia del Policlinico Universitario di Palermo. Gli oltre 10.000 interventi effettuati nella sua carriera professionale gli hanno permesso di acquisire una notevole esperienza nel trattamento chirurgico tradizionale e mininvasivo delle patologie coronariche, della valvola aortica e della valvola mitralica (principalmente riparativa).

© Riproduzione riservata