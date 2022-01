Partinico, morto Totò Campione: esponente Dc ed ex presidente del Consiglio comunale

Partinico piange la scomparsa di Totò Campione, esponente della Nuova Dc, molto noto in tutto il comprensorio sia per i suoi trascorsi politici, prima di Consigliere Comunale e poi, negli anni ‘90, per aver ricoperto la carica di Presidente del Consiglio, sia per il suo impegno e la sua passione per lo sport.

Aveva 67 anni e a stroncarlo è stato un infarto fulminante mentre si trovava nella sua agenzia assicurativa di via Crupi.

Nel suo passato politico anche il tentativo di essere eletto all’Assemblea regionale siciliana nel 1996 ma senza successo. Totò Campione era molto conosciuto anche negli ambienti sportivi: grande appassionato di calcio, da giovane fu giocatore del Partinicaudace e successivamente dirigente e poi presidente della società.

Numerosi gli attestati di stima e cordoglio. Il leader della nuova Dc Totò Cuffaro lo ricorda così: “La Dc ha perso un grande dirigente - ha commentato in un post su Facebook - la passione e l’impegno di Salvo Campione per la rinascita del nostro partito sono stati preziosi e importanti. Tra i primi ha aderito alla nuova Dc e l’ha fatto con umiltà e senza aspirazioni di protagonismo ma con desiderio di lavoro e di contribuire alle affermazioni dei valori in cui ha creduto. Ci mancheranno le sue riflessioni e la sua voglia di speranza. Esprimo a nome di tutta la Dc Nuova - conclude Cuffaro - sentite condoglianze alla famiglia”.

Anche il Partinicaudace Calcio con una nota lo ha ricordato: "Rimaniamo sbigottiti, soprattutto per il rispetto e l’amicizia che ci accompagnava nella nostra vita. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e comunichiamo che sabato pomeriggio, in occasione della prima giornata di ritorno del Campionato di Promozione, la nostra prima squadra giocherà con il lutto al braccio. Ci mancherai tanto Salvo ma siamo sicuri che ci seguirai anche dal Paradiso”.

