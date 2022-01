Palermo, via alla gara per la collocazione temporanea di 424 loculi al cimitero dei Rotoli

Pubblicata la gara, indetta dal Comune di Palermo, per la collocazione temporanea dei 424 loculi al cimitero di Santa Maria dei Rotoli. «Si tratta di una delle misure previste dal cronoprogramma che ci consentirà di far diminuire sensibilmente il numero di salme in attesa di sepoltura - spiega l’assessore ai Cimiteri Toni Sala - Insieme agli uffici, abbiamo seguito passo dopo passo l’iter che adesso è entrato nel vivo e che si affianca alle altre iniziative messe in atto per superare l’emergenza».

La gara ha un importo di base di quasi 544 mila euro e la scadenza è prevista alle ore 12 del prossimo 14 febbraio. «I contagi da Covid hanno provocato qualche disagio agli uffici - spiega Sala - che però stiamo provando a risolvere, grazie anche alla disponibilità dei dipendenti che ci consentirà, fra l’altro, di riprendere da domani il trasferimento di 70 salme al cimitero di Sant'Orsola».

