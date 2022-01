Nuovi collegamenti diretti tra Cefalù e le isole Eolie: la Regione dice sì

Nuovi collegamenti diretti tra Cefalù e le isole Eolie. La novità arriva dalla Regione siciliana, che ha ufficialmente dato il via libera per la trasformazione della dicitura portuale di Cefalù e ciò consentirà a breve di poter avere collegamenti diretti dalla cittadina normanna verso le isole Eolie e viceversa.

I turisti potranno fare tranquillamente fare un salto a Lipari o Vulcano o viceversa scegliere di visitare Cefalù facilmente mentre sono in vacanza alle Eolie.

Nello specifico, l’assessorato regionale al Territorio e Ambiente ha cambiato la destinazione del porto di Cefalù da “turistica e da diporto, peschereccia” a “servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto”. Si tratta di una dicitura essenziale per l’attracco di aliscafi e traghetti passeggeri.

“Siamo felici che la Regione abbia accolto la nostra richiesta - dice il Comune in una nota -. Si tratta di una decisione strategica di particolare rilevanza che pone le basi per un incremento turistico a Cefalù come mai abbiamo avuto negli ultimi anni”.

