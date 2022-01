Palermo, presentata proposta per il rifacimento delle strade cittadine tramite l'Anas

Il parlamentare dei Cinquestelle Adriano Varrica ha depositato un emendamento al decreto in conversione alla Camera per assegnare ad Anas un piano straordinario di rifacimento delle strade di Palermo con un budget di 2,5 milioni di euro. «Ho proposto - spiega Varrica - un piano straordinario di rifacimento delle strade di Palermo gestito da Anas, in linea con quanto sta avvenendo a Roma. C'è un'emergenza in corso nel capoluogo siciliano che necessita di strumenti speciali per garantire sicurezza ai cittadini. Spero che Parlamento e Governo possano supportare tale proposta».

«La nostra azione istituzionale - prosegue l’esponente del Movimento 5 Stelle - è sempre volta a trovare soluzioni, la politica non ha il compito di lamentarsi o recriminare. Questa proposta è frutto di un’interlocuzione costante col Comune di Palermo e delle continue sollecitazioni del gruppo consiliare e dei consiglieri di circoscrizione del M5S che, quotidianamente, cercano di dare risposte concrete ai cittadini del Capoluogo siciliano».

