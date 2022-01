Orlando: «L'omicidio Di Matteo smentì il falso mito della mafia che non uccide i bambini»

«Un omicidio che ha sconvolto tutto il paese e ha aperto gli occhi di molti, smentendo quel falso mito secondo cui “la mafia non uccide i bambini”. Il brutale assassinio di Giuseppe Di Matteo è una ferita ancora sanguinante nella storia del nostro paese perché ci ricorda la bestialità mafiosa che non dobbiamo mai dimenticare e di come questa abbia distrutto le vite di tante altre famiglie, i cui figli sono stati uccisi dalle mafie. Non dimentichiamoli e portiamo avanti, insieme, il valore della cultura della vita». Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nell’anniversario dell’omicidio di Giuseppe Di Matteo, rapito a 12 anni e ucciso a San Giuseppe Jato, l’11 gennaio 1996, dopo che la mafia aveva tentato di zittire il padre, il pentito Santino Di Matteo. Il cadavere del ragazzino, ucciso dopo circa 25 mesi di prigionia, venne sciolto in un fusto di acido.

© Riproduzione riservata