Casellati a Palermo: il futuro dell'umanità è nelle mani del progresso scientifico

«L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha dimostrato plasticamente quanto il futuro dell’umanità sia nelle mani del progresso scientifico. In risposta alla pandemia si è realizzata una rete globale di centri e progetti di ricerca che in tempi record ci ha offerto risultati sorprendenti sia sul terreno della vaccinazione, sia su quello delle terapie anti-Covid». Lo ha affermato la presidente della Camera Elisabetta Alberti Casellati alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2021-2022 dell’Università degli Studi di Palermo.

«Tanti sono i successi internazionali raggiunti grazie all’Italia. Laboratori e poli di ricerca delle Università, come Palermo, sono stati in prima linea accanto ai migliori centri internazionali nella corsa al vaccino e nella sperimentazione di nuovi test diagnostici e protocolli assistenziali», continua. «Successi - sottolinea - ottenuti anche per la scelta di questo Ateneo di investire strategicamente sul merito. Lungimirante in questa prospettiva la decisione di ridurre le tasse universitarie e di sostenere, anche sul piano economico, gli studenti più meritevoli, contribuendo da un lato a rimuovere le barriere sociali ed economiche nell’accesso all’alta formazione e dall’altro a contrastare l’emigrazione studentesca.

© Riproduzione riservata