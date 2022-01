Polizzi, bufera dopo un post del vice sindaco: "Green pass inutile e discriminante, va abolito"

Bufera in consiglio comunale a Polizzi Generosa dopo una frase del vice sindaco Angela Madonia, che ha anche la delega alle politiche sanitarie e all’igiene ambientale. Contraria al green pass ha scritto su Facebook cosa pensa dell'attuale momento: "I tamponi devono farli i soggetti sintomatici vaccinati e non vaccinati (e non i contatti dei contatti dei positivi come vi hanno detto finora … una follia molto redditizia). A seguito della constatazione che anche i vaccinati con doppia dose possono ammalarsi e quindi contagiare, il green pass è uno strumento inutile, dannoso e discriminante e va abolito. Pensate che c’è gente sana non vaccinata sospesa dal lavoro e soggetti vaccinati infetti che circolano liberamente. Meditate". Angela Madonia era già salita alla ribalta mesi fa per presunti favoreggiamenti nei turni per l’inoculazione della prima dose di vaccino anti Covid.

Immediata la reazione dell'opposizione che, con una nota dello scorso 2 gennaio, ha chiesto al sindaco di rimuovere Angela Madonia dalla giunta.

