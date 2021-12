Palermo, flash mob dei magistrati onorari davanti al Palazzo di Giustizia

Flash mob davanti al Palazzo di giustizia organizzato dai magistrati onorari per portare all'attenzione dell'opinione pubblica l'ipotesi di riforma che costituisce a dire degli stessi (già definiti dalla Corte di giustizia europea giudici discriminati da oltre 20 anni), l'«ennesima forma di disapplicazione - affermano - delle normative interne e comunitarie sui principi di eguaglianza di trattamento dei lavoratori». Uno dei punti più contestati, in quanto condizione essenziale per la stabilizzazione, è «la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa rispetto al rapporto lavorativo pregresso».

Presente alla manifestazione il coordinatore provinciale di Noi di centro, l’avvocato Giovanni Di Trapani, il quale ha dichiarato che la formazione politica creata da Clemente Mastella sposa la causa dei magistrati onorari.

