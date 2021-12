Caccamo, il distaccamento della Forestale non chiuderà: La Monica nuovo comandante

Si è insediato a Caccamo il nuovo comandante della Forestale, scongiurata la chiusura del Distaccamento.

Le autorità cittadine, l'assessore regionale al Territorio ed Ambiente Totò Cordaro ed il vertice del Dipartimento Foreste Giuseppe Chiavelli hanno accolto a Caccamo il nuovo comandante del Distaccamento Forestale, l'ispettore Settimo La Monica, già vice comandante del Distaccamento di Bagheria. La Monica subentra nell'incarico all'Ispettore Pietro Riccobono, attualmente in pensione.

L'avvicendamento del nuovo comandante segna il passo nella vita del presidio caccamese che, nei mesi scorsi, dopo il pensionamento di quasi tutto il personale, ha rischiato la chiusura. Infatti era stato accorpato al distaccamento di Bagheria, spiega La Monica, un presidio che si è ritrovato a tutelare il territorio di ben dodici comuni del palermitano, un'area troppo vasta e difficile da gestire anche dal punto di vista logistico.

Al distaccamento di Caccamo, (cui fanno capo i territori di Termini Imerese, Sciara, Roccapalumba, Ciminna e Ventimiglia di Sicilia), oltre a La Monica, sono state già assegnate nuove unità ed altre si aggiungeranno nel 2022, grazie ad un percorso di mobilità interna avviato dalla Regione.

Alla cerimonia d'insediamento, tenutasi presso la caserma di via Roma, sono intervenuti tra gli altri, il personale forestale in forza e in quiescenza, ed i sacerdoti Domenico Bartolone e Giacomo Milianta.

