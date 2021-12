Salvini a Palermo, amministrative: "Le primarie unica strada per un centrodestra unito"

Dice che lavorerà affinché il centrodestra si presenti unito alle amministrative di Palermo. Ma dice anche che il candidato dovrà essere scelto a Palermo e dai palermitani, "non a Roma o in altri tavoli".

Matteo Salvini è in città dove domani sarà sul banco degli imputati per il processo Open Arms. Ma il leader della Lega ha colto l'occasione per avviare la campagna elettorale con un confronto serale con un centinaio di imprenditori per discutere di progetti per l’economia siciliana. Sul tavolo resta anche la candidatura di Nino Minardo alla presidenza della Regione, ipotesi che di fatto non è mai tramontata.

Per Palermo Salvini ha le idee chiare: "Le primarie per la scelta del candidato sindaco del centrodestra? Se la politica non riesce a decidere al tavolo, far decidere i cittadini è sempre una soluzione".

Nel pomeriggio Salvini ha preso parte a un convegno sul Made in Italy. Tra i temi caldi c'è anche l'elezione del capo dello Stato da cui potrebbero dipendere le successive strategie e le alleanze. "In Italia ci sono 60 milioni di patrioti - ha detto in riferimento alle parole pronunciate da Giorgia Meloni che ha auspicato un 'presidente-patriota' -. Non sto lì a guardare l'aggettivo. Aspetterò i miei colleghi, che mi hanno detto tutti sì, attorno a un tavolo per ragionare".

