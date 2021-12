Carfagna in video a Termini Imerese: Pnrr vitale per la svolta del Sud

Il progetto Polo Meccatronica Valley è «centrato su innovazione, sostenibilità e logica di rete cogliendo in pieno il senso del Pnrr, perchè come chiede il Piano combina immaginazione, capacità progettuale e concretezza». Lo ha detto la ministra per il Sud, Mara Carfagna, nel suo video-messaggio inviato alla convention Startup Day organizzata da Invitalia e Polo Meccatronica, nell’Incubatore di Termini Imerese. Per la ministra «qui ha funzionato molto bene l’alleanza tra pubblico e privato, quella costruttiva collaborazione tra Stato e mondo imprenditoriale più che mai necessaria in questo difficile percorso di rinascita economica e sociale». Il merito principale» è delle imprese, le 31 fondatrici e le 19 che si sono aggiunte successivamente alcune anche del Nord e all’estero e che con coraggio e intraprendenza hanno deciso di mettersi in gioco - ha sottolineato ancora Carfagna - Fondamentale però è stata anche Invitalia, che ha garantito loro il supporto necessario. Questo Polo può e deve rappresentare una buona pratica in grado di fare scuola, di ispirare altri imprenditori del Mezzogiorno e di spingerli sulla stessa strada». E ha assicurato che «la politica e le istituzioni garantiranno le condizioni favorevoli perchè questo possa accadere: io sono fiduciosa, questa iniziativa conferma che il Sud è pronto per una svolta attesa da molti anni», ha concluso.Carfagna:

