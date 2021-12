Piccole e medie imprese, il palermitano Inguaggiato nuovo presidente di Unilavoro

Il palermitano Antonio Inguaggiato è il nuovo presidente nazionale di Unilavoro Pmi, associazione che da anni si occupa di tutelare gli interessi della piccola e media impresa a livello nazionale offrendo tutela, orientamento e soprattutto formazione alle imprese nei settori più importanti della realtà imprenditoriale.

“Preciso subito che si tratta di un cambio di guida, assolutamente non di rotta, che resterà sempre quella indicata fin da principio dal nostro Sdgretario nazionale Vito Frijia, già ben delineata inoltre da chi mi ha preceduto, il collega Angelo Bilotta, che ringrazio per il lavoro svolto”. Sono le dichiarazioni a caldo di Inguaggiato che coordinerà il lavoro di un’associazione con oltre cento sedi in tutta Italia decine e migliaia di imprese associate. “Siamo tutti d’accordo nel voler accrescere il supporto da dare alle aziende - conclude Inguaggiato -, oggi sempre più esposte a sanzioni e controlli da parte degli organi di vigilanza, che dovrebbero lavorare maggiormente sulla prevenzione piuttosto che sulla repressione. Ed è per questo che da presidente mi piacerebbe costituire un comitato nazionale interno di esperti, impegnati ancor di più nella tutela delle aziende; una sorta di super-pool che si adoperi nelle sedi competenti per arrivare ad un nuovo modus-operandi, perché un conto è sanzionare chi non è stato trovato in regola, un altro è colpire con multe altissime chi è in buona fede”.

